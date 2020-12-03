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12:31   3 Декабря 2020
Весь мир

«Пора перестать играть в игры»: пользователи Twitter обвинили ЦРУ в тунеядстве

«Пора перестать играть в игры»: пользователи Twitter обвинили ЦРУ в тунеядстве

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США решило проверить своих подписчиков в Twitter на способность к логическому мышлению. Сотрудники опубликовали в официальном аккаунте изображение небольшого городка с горнолыжным курортом и попросили ответить всего на один вопрос: какое время суток запечатлено на картинке?

Пользователи Twitter быстро смекнули, что больше всего подходит вариант ответа «7 часов утра». На это указывают несколько признаков: фонари в небольшом поселении горят, однако на улице уже светло. Горнолыжный склон и подъемник не работают, людей на улицах еще нет, школьные автобусы припаркованы.

Большинство подписчиков ответило верно. Сотрудники ЦРУ отметили, что у победителей «глаз на это наметан» и посоветовали заглянуть на официальный сайт разведывательного управления в раздел «карьера».

Впрочем, не все пользователи соцсети озадачились решением головоломки. Некоторые обвинили ЦРУ в двуличности: пока в Twitter люди решают задачки, на другом конце света американская разведка проводит операции по похищению подозреваемых:

«Довольно забавно наблюдать, как одна из самых зловещих организаций занимается незначительными географическими проблемами в Twitter и между тем похищает людей, проводя свои тайные и грязные спецоперации по всему миру», — пишет пользователь YokohamaNoEssex.

Другие пользователи обратили внимание, что вместо игр американской разведке стоило бы заняться вопросами национальной безопасности:

«Ребята, пора перестать играть в игры и сосредоточиться на национальной безопасности, серьезно», — посоветовал MIAMI.

«Рад видеть, что парни из ЦРУ заняты тяжелой работой», — иронично отметил пользователь Justin Love.

Стоит отметить, что ЦРУ любит поиграть со своими подписчиками. В ноябре 2020 года американские разведчики опубликовали в Twitter две картинки и попросили найти несколько различий. Подписчикам дали сутки на размышление, после чего спецслужба опубликовала правильные ответы.

Загадки с поиском отличий появляются в аккаунте разведывательного управления довольно часто:

 

Летом ЦРУ также попросило подписчиков разгадать небольшой код, дав им некоторые вводные данные. В случае, если у кого-то выйдет расшифровать послание, ведомство вновь порекомендовало посетить раздел «карьера» на официальном сайте.

Реакция пользователей на эти посты также была неоднозначной: пока одни предлагали варианты ответов и бились над решением, другие обвиняли ЦРУ в бездействии в вопросах нацбезопасности и рекомендовали сконцентрироваться на работе.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США Джозеф Байден хочет назначить на пост главы ЦРУ Дэвида Коэна. Он известен тем, что принимал участие в разработке экономических санкций против России и занимался расследованием «вмешательства» в американские выборы со стороны Москвы.

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#сша #twitter #цру

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