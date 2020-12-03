«Пора перестать играть в игры»: пользователи Twitter обвинили ЦРУ в тунеядстве

Вместо борьбы с угрозами национальной безопасности США разведчики загадывают загадки.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США решило проверить своих подписчиков в Twitter на способность к логическому мышлению. Сотрудники опубликовали в официальном аккаунте изображение небольшого городка с горнолыжным курортом и попросили ответить всего на один вопрос: какое время суток запечатлено на картинке?

#TuesdayTrivia Put your analysis skills to the test. What time is it in the photo? — CIA (@CIA) December 1, 2020

Пользователи Twitter быстро смекнули, что больше всего подходит вариант ответа «7 часов утра». На это указывают несколько признаков: фонари в небольшом поселении горят, однако на улице уже светло. Горнолыжный склон и подъемник не работают, людей на улицах еще нет, школьные автобусы припаркованы.

Большинство подписчиков ответило верно. Сотрудники ЦРУ отметили, что у победителей «глаз на это наметан» и посоветовали заглянуть на официальный сайт разведывательного управления в раздел «карьера».

Впрочем, не все пользователи соцсети озадачились решением головоломки. Некоторые обвинили ЦРУ в двуличности: пока в Twitter люди решают задачки, на другом конце света американская разведка проводит операции по похищению подозреваемых:

«Довольно забавно наблюдать, как одна из самых зловещих организаций занимается незначительными географическими проблемами в Twitter и между тем похищает людей, проводя свои тайные и грязные спецоперации по всему миру», — пишет пользователь YokohamaNoEssex.

lol it’s kind of funny to see the most evil organization was posting post secondary geographic problems on their Twitter and mainwhile they are evacuating people and do black ops shit all around the world. — YokohamaNoEssex (@ShoukakuKie) December 1, 2020

Другие пользователи обратили внимание, что вместо игр американской разведке стоило бы заняться вопросами национальной безопасности:

«Ребята, пора перестать играть в игры и сосредоточиться на национальной безопасности, серьезно», — посоветовал MIAMI.

Guys: time to stop playing games and focus on national security, seriously. — MIAMI (@tentazione) December 1, 2020

«Рад видеть, что парни из ЦРУ заняты тяжелой работой», — иронично отметил пользователь Justin Love.

Glad to see the cia hard at work — Justin Love (@DocLove81) December 1, 2020

Стоит отметить, что ЦРУ любит поиграть со своими подписчиками. В ноябре 2020 года американские разведчики опубликовали в Twitter две картинки и попросили найти несколько различий. Подписчикам дали сутки на размышление, после чего спецслужба опубликовала правильные ответы.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA You all seem to have an eye for finding the differences. Let us know how many you find. pic.twitter.com/rFdSqKns8V — CIA (@CIA) November 17, 2020

Загадки с поиском отличий появляются в аккаунте разведывательного управления довольно часто:

Летом ЦРУ также попросило подписчиков разгадать небольшой код, дав им некоторые вводные данные. В случае, если у кого-то выйдет расшифровать послание, ведомство вновь порекомендовало посетить раздел «карьера» на официальном сайте.

#TuesdayTrivia Can you decipher this code? Here's a hint: 11 = A; 10 = Z. If you figured it out, check out our Careers page: https://t.co/z00p2RxZLc #DiscovertheCIA pic.twitter.com/paYdoVJHfl — CIA (@CIA) August 18, 2020

Реакция пользователей на эти посты также была неоднозначной: пока одни предлагали варианты ответов и бились над решением, другие обвиняли ЦРУ в бездействии в вопросах нацбезопасности и рекомендовали сконцентрироваться на работе.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты США Джозеф Байден хочет назначить на пост главы ЦРУ Дэвида Коэна. Он известен тем, что принимал участие в разработке экономических санкций против России и занимался расследованием «вмешательства» в американские выборы со стороны Москвы.