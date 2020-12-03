Беглов раскрыл особенности работы детских садов и школ Петербурга

Ни одна школа или детский сад Петербурга не закрыты на карантин. Об этом заявил глава Северной столицы Александр Беглов.

Ни одна школа или детский сад Петербурга не закрыты на карантин. Об этом заявил глава Северной столицы Александр Беглов.

Однако у родителей всегда есть возможность перевести детей на дистанционное обучение. Воспитатели и учителя делают все возможное, чтобы в детских садах и школах соблюдались меры безопасности. Что касается дистанционного обучения, к его организации привлечены не только учителя, но и студенты вузов.

"Мы привлекли соответствующих студентов вузов, других учителей по тем же самым программам, по которым сейчас учатся в школах", — объяснил Беглов в эфире канала "Россия-24".

В Петербурге нет дефицита масок и других средств индивидуальной защиты, добавил глава города. Принимаются все меры, чтобы обеспечить Северную столицу необходимым количеством противовирусных препаратов и средств для лечения коронавируса.