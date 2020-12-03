Беглов раскрыл особенности работы детских садов и школ Петербурга
Ни одна школа или детский сад Петербурга не закрыты на карантин. Об этом заявил глава Северной столицы Александр Беглов.
Однако у родителей всегда есть возможность перевести детей на дистанционное обучение. Воспитатели и учителя делают все возможное, чтобы в детских садах и школах соблюдались меры безопасности. Что касается дистанционного обучения, к его организации привлечены не только учителя, но и студенты вузов.
"Мы привлекли соответствующих студентов вузов, других учителей по тем же самым программам, по которым сейчас учатся в школах", — объяснил Беглов в эфире канала "Россия-24".
В Петербурге нет дефицита масок и других средств индивидуальной защиты, добавил глава города. Принимаются все меры, чтобы обеспечить Северную столицу необходимым количеством противовирусных препаратов и средств для лечения коронавируса.