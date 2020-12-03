Оперштаб объяснил, почему показатели по COVID-19 растут в конце недели

Пик заболеваемости обычно приходится на четверг и пятницу.

Чаще всего люди сдают анализ на обнаружение коронавируса по понедельникам и вторникам. Результаты поступают в оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 к середине недели, соответственно вырастает показатели по выявлению числа заболевших. Об этом сообщили в оперштабе Москвы. Специалисты таким образом прокомментировали, почему цифры варьируются в течение недели.

По данным экспертом, на прошлой неделе пик новых случаев в столице был отмечен в пятницу 27 ноября (7918 заболевших), рост наблюдался с четверга, 26 ноября. На этой неделе — аналогичная ситуация:в четверг, 3 декабря, зарегистрирован рост по инфицированным — 7750.

С пятницы по воскресенье люди реже обращаются за исследованиями по поводу коронавируса.

В оперштабе отмечают: для объективности нужно анализировать не ежедневную, а недельную статистику по заболеваемости. На прошлой неделе рост новых случаев составил 3%.