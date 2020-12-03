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11:24   3 Декабря 2020
Политика

Косачев: представители Донбасса имеют право выступать в ООН

Косачев: представители Донбасса имеют право выступать в ООН

Страны-члены СБ ООН должны знать позицию республик Донбасса. Представители юго-востока Украины имеют право выражать свое мнение на площадке организации.

Об этом в Facebook написал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он отметил, что накануне в Совбезе ООН состоялось первое за семь лет обсуждение ситуации на Украине. Но в важной дискуссии не принимали участие представители Киева и западные покровители украинской власти.

Представители республик Донбасса, по словам Косачева, имеют право выражать свое мнение на международной арене. Члены СБ ООН должны услышать позицию представителей Донбасса.

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#донбасс #косачев #сб оон

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