Косачев: представители Донбасса имеют право выступать в ООН

Страны-члены СБ ООН должны знать позицию республик Донбасса. Представители юго-востока Украины имеют право выражать свое мнение на площадке организации.

Страны-члены СБ ООН должны знать позицию республик Донбасса. Представители юго-востока Украины имеют право выражать свое мнение на площадке организации.

Об этом в Facebook написал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Он отметил, что накануне в Совбезе ООН состоялось первое за семь лет обсуждение ситуации на Украине. Но в важной дискуссии не принимали участие представители Киева и западные покровители украинской власти.

Представители республик Донбасса, по словам Косачева, имеют право выражать свое мнение на международной арене. Члены СБ ООН должны услышать позицию представителей Донбасса.