Оперштаб сообщил о 28 145 новых случаях коронавируса в России

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в России привел новые данные по заболеваемости.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией в России привел новые данные по заболеваемости.

За минувшие сутки в 85 регионах было выявлено 28 145 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Это новый рекорд. Накануне было выявлено 25 345 заболевших.

По данным оперштаба, 21,3% из заразившихся не имели клинических проявлений болезни, вроде усталости, повышенной температуры или кашля. Врачи зафиксировали 554 летальных исхода. Всего за сутки из российских больниц были выписаны 29 502 человека по причине полного выздоровления.

Медики рекомендуют продолжать соблюдать меры по профилактике заболевания даже после перенесенного COVID-19. На территории России действует перчаточно-масочный режим. Граждане обязаны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте и местах массового скопления людей.