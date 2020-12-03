Экс-премьер Украины рассказал о единственном способе помирить Киев и Москву

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, в каком случае Киев и Москва восстановят сотрудничество.

Экс-премьер Украины Николай Азаров рассказал, в каком случае Киев и Москва восстановят сотрудничество.

По его словам, это возможно после смены правительства на Украине. У власти сейчас находятся экстремистские силы, поддерживаемые Западом. Радикалы создают атмосферу террора и страха, а СМИ пытаются внушить "российскую угрозу". Это дает возможность Киеву осуществлять полную антисоциальную политику. Бывший премьер-министр добавил, что нынешнее правительство осуществляет политику, которая негативно влияет на государство.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах Совбеза ООН по Донбассу из-за представителей ЛНР и ДНР.