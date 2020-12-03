Военный эксперт: НАТО пытается измотать Россию у берегов Крыма

Североатлантический альянс продолжает увеличивать давление в Черноморском регионе.

В минувший вторник, 1 декабря 2020 года, министры иностранных дел стран НАТО обсудили угрозы мировой стратегической безопасности. Главной повесткой должен был стать Китай, который «не является противником» Североатлантического альянса, «но не разделяет его ценности». Однако в середине онлайн-заседания дипломаты вспомнили и про Россию.

Москва, утверждают в НАТО, подрывает стратегическую безопасность в Черноморском регионе. Под удар попадают Украина и Грузия, которые якобы вынуждены мириться с нарушением своих границ и суверенитета, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

«Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает наращивать военную мощь в Крыму. И все активнее развертывает свои силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе».

В качестве примера «усиления присутствия» НАТО в регионе Столтенберг привел американский ракетный эсминец «Дональд Кук» (Donald Cook), который зашел в Черное море еще 23 ноября. Сейчас он уже завершил «успешное патрулирование» в районе российских границ и отправился бороздить просторы Средиземного моря. Но его визит стал уже седьмым заходом военных судов в США в Черное море.

BREAKING: ???????? #USSDonaldCook begins southbound transit to the #Mediterranean Sea after completing a successful patrol on the #BlackSea in support of @NATO Allies & Partners. The ship entered the Black Sea on Nov. 23, & conducted air defense exercises w/ #NATO Allies ????????????????????????. pic.twitter.com/H8ce7gSvs9 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) December 2, 2020

Генсек Альянса объяснил, что в свете «незаконной аннексии Крыма» НАТО видит главной своей задачей укрепление устойчивости по всем фронтам, в том числе у берегов Крымского полуострова.

«НАТО продемонстрировала способность адаптироваться в условиях, при которых мир меняется. Поэтому после незаконной аннексии Крыма мы решили увеличить наше военное присутствие в восточной части Альянса, как с учетом передового присутствия в Румынии, так и с помощью воздушной полиции; у нас там есть бригада», — похвастался Столтенберг.

На заседании рассказали про проект «НАТО-2030». Он подразумевает, что Альянс будет и дальше расширяться и крепнуть. Пожертвования от государств-сателлитов США в НАТО только приветствуются.

«Я также приветствую тот факт, что союзники полны решимости продолжать вкладывать средства в оборону. И я планирую выдвинуть несколько рекомендаций стратегического уровня для глав государств и правительств, когда они соберутся в следующем году [в 2021]», — подытожил Столтенберг.

Россия просто вынуждена укреплять свои позиции в Черноморском регионе, особенно после многочисленных провокаций со стороны американцев, рассказал военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Активность Альянса у границ РФ имеет проработанную основу – тактику изматывания (еще одно популярное название – война на истощение). Ее целью является, скорее, моральное, чем материальное ослабление противника, после которого государство уже не может оказать серьезного сопротивления.

«НАТО создает массированное давление на Россию. В наши воды заплывают суда, самолеты пролетают, что называется, по кромке наших границ. США хотят создать мощнейшее напряжение на российских границах для того, чтобы наши войска ПВО постоянно находились в состоянии тревоги, изматывались. У людей в таких условиях снижается бдительность, качество несения боевого дежурства. Портится оборудование, которое постоянно работает на износ. Такая тактика применяется довольно часто», — объяснил специалист.

В таком «режиме изматывания» страна также тратит больше денег на оборону и военную технику, а значит несет потери в бюджете. Эти условия, в свою очередь, могут создать дополнительное напряжение в обществе, которое также на руку осаждающей стороне. Кнутов обратил внимание, что российская армия не теряет бдительности, а значит все усилия НАТО по дестабилизации обстановки на границах пока ни к чему не привели.

Напомним, как в конце 2019 года Россия на полторы недели официально становилась врагом НАТО. 30 ноября в эфире телеканала France 24 Йенс Столтенберг заявил, что Москва «становится все более напористой» и является «главной угрозой» для Североатлантического альянса. Спустя несколько дней, 9 декабря того же года, генсек НАТО добавил, что Россия уже не является ни врагом, ни союзником Альянса.

Ранее крымский депутат Руслан Бальбек говорил, что Россия укрепляет военную группировку в Крыму только потому, что НАТО угрожает национальной безопасности полуострова.