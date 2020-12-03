Стоимость новостроек может вырасти в России в начале 2021 года

Цены на квартиры в новостройках в начале 2021 года могут вырасти в России на 10–12%, а в Москве — на 20%, считают участники рынка недвижимости.

Цены на квартиры в новостройках в начале 2021 года могут вырасти в России на 10–12%, а в Москве — на 20%, считают участники рынка недвижимости.

Если сравнивать спрос на недвижимость осенью 2019 года с весной 2020 года, то рост составил 149%, добавила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. По мнению экспертов, причиной роста цен на жилье является спрос, возникший в результате льготной ипотечной программы, которая позволяет оформить ипотеку на покупку квартиры в новостройке под 6,5% годовых.

Тенденция к росту стоимости жилья в 2021 году сохранится, но высока и вероятность замедления роста цен, заявил руководитель аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов. Рост стоимости квадратного метра на рынке первичного жилья может составить от 6% до 8%, дополнил эксперт.

В первой половине 2021 года на рынке будет наблюдаться сильный рост цен на недвижимость. Однако во второй половине года спрос на нее ослабнет, а стоимость квартир снизится. К концу следующего года цены на квартиры вырастут на 10–12%, заключила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.