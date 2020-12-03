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11:51   3 Декабря 2020
Весь мир

В Сан-Франциско запретили курить в квартирах табак, но разрешили марихуану

В Сан-Франциско запретили курить в квартирах табак, но разрешили марихуану

Городские власти Сан-Франциско запретили курить в квартирах табак и электронные сигареты, объясняя это вредом пассивного курения для окружающих. Теперь единственное, что можно курить дома — марихуана, сообщает американское издание Daily Journal of Commerce.

Власти ранее пытались запретить и ее, но граждане вышли на акции протеста, так как каннабис в Калифорнии легализован, но его нельзя употреблять в общественных местах и дом остался единственным разрешенным местом.

Теперь Сан-Франциско является крупнейшим городом США, который запрещает курение табака в квартирах, сообщает San Francisco Chronicle.

Ранее дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный раскритиковал эксперимент поляков по усмирению слонов наркотиками

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