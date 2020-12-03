Куликов заменит Чубайса на посту главы "Роснано"

Правительство РФ поддержало директиву о назначении зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост руководителя УК "Роснано".

Правительство РФ поддержало директиву о назначении зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост руководителя УК "Роснано".

Документ предусматривает досрочное прекращение полномочий Анатолия Чубайса и избрание нового руководителя на пять лет.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Куликову стать председателем правления "Роснано" и рассказал об основных задачах на должности.