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10:42   3 Декабря 2020
Политика

Куликов заменит Чубайса на посту главы "Роснано"

Куликов заменит Чубайса на посту главы "Роснано"

Правительство РФ поддержало директиву о назначении зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост руководителя УК "Роснано".

Документ предусматривает досрочное прекращение полномочий Анатолия Чубайса и избрание нового руководителя на пять лет.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Куликову стать председателем правления "Роснано" и рассказал об основных задачах на должности.

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#россия #роснано #куликов

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