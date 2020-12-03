10:42 3 Декабря 2020Политика
Куликов заменит Чубайса на посту главы "Роснано"
Правительство РФ поддержало директиву о назначении зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост руководителя УК "Роснано".
Правительство РФ поддержало директиву о назначении зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост руководителя УК "Роснано".
Документ предусматривает досрочное прекращение полномочий Анатолия Чубайса и избрание нового руководителя на пять лет.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Куликову стать председателем правления "Роснано" и рассказал об основных задачах на должности.