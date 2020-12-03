10:41 3 Декабря 2020Общество
Соцсеть Twitter будет блокировать посты с оскорблениями на расовой почве
Высказывания, унижающие достоинство на основании расы или национального происхождения, будут запрещены в социальной сети Twitter.
Высказывания, унижающие достоинство на основании расы или национального происхождения, будут запрещены в социальной сети Twitter.
Ранее запрет распространялся на посты, унижающие человеческое достоинство на почве религии, физических недугов и возраста. Теперь требования расширили. Руководство Twitter будет требовать удаления таких публикаций. Планируется, что на нарушения будут реагировать автоматизированные механизмы.