Соцсеть Twitter будет блокировать посты с оскорблениями на расовой почве

Высказывания, унижающие достоинство на основании расы или национального происхождения, будут запрещены в социальной сети Twitter.

Высказывания, унижающие достоинство на основании расы или национального происхождения, будут запрещены в социальной сети Twitter.

Ранее запрет распространялся на посты, унижающие человеческое достоинство на почве религии, физических недугов и возраста. Теперь требования расширили. Руководство Twitter будет требовать удаления таких публикаций. Планируется, что на нарушения будут реагировать автоматизированные механизмы.