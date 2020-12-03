Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:41   3 Декабря 2020
Общество

Соцсеть Twitter будет блокировать посты с оскорблениями на расовой почве

Соцсеть Twitter будет блокировать посты с оскорблениями на расовой почве

Высказывания, унижающие достоинство на основании расы или национального происхождения, будут запрещены в социальной сети Twitter.

Ранее запрет распространялся на посты, унижающие человеческое достоинство на почве религии, физических недугов и возраста. Теперь требования расширили. Руководство Twitter будет требовать удаления таких публикаций. Планируется, что на нарушения будут реагировать автоматизированные механизмы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#twitter #запрет #блокировка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров