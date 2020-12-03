Антонов оценил отношения РФ и США в сфере контроля над вооружениями

США пренебрегают механизмами контроля над ядерным оружием, что вызывает тревогу со стороны РФ и международного сообщества. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

США пренебрегают механизмами контроля над ядерным оружием, что вызывает тревогу со стороны РФ и международного сообщества. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, российская сторона прилагает немалые усилия для улучшения ситуации в этой сфере, однако действия США не позволяют добиться прогресса в данном вопросе.

"Несмотря на выдвигаемые нами в последнее время новые инициативы, мы не можем сегодня сказать о том, что нам удастся исправить ситуацию", — пояснил Антонов.

Он также добавил, что действующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является единственным документом, который ограничивает арсеналы крупнейших ядерных держав.

Стоит отметить, что СНВ-3 прекращает свое действие в 2021 году. Россия неоднократно заявляла о необходимости продления договора. Однако американская сторона настаивает на том, что к договору должен присоединиться Китай. Кроме того, Вашингтон требует включить в документ ряд систем вооружений, которые ранее не входили в соглашение.