Депутаты Европарламента обеспокоены притеснением венгров на Украине

Ситуация в Закарпатье похожа на гражданскую войну, считают депутаты, представляющие Венгрию в Европарламенте.

Ситуация в Закарпатье похожа на гражданскую войну, считают депутаты, представляющие Венгрию в Европарламенте.

Партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия (KDNP) обнародовали совместное заявление.

В документе осуждается применение вооруженных сил против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье. Евродепутаты считают, что таким образом украинские власти создают в регионе ситуацию гражданской войны.

Отмечается, что на западе Украины проводятся обыски в домах представителей венгерской общины. Так, создается направленное политическое давление. Подобные действия властей, которые стремятся к интеграции с Евросоюзом, недопустимы, считают представители Европарламента.