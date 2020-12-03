10:23 3 Декабря 2020Политика
Депутаты Европарламента обеспокоены притеснением венгров на Украине
Ситуация в Закарпатье похожа на гражданскую войну, считают депутаты, представляющие Венгрию в Европарламенте.
Ситуация в Закарпатье похожа на гражданскую войну, считают депутаты, представляющие Венгрию в Европарламенте.
Партии "Фидес" и Христианско-демократическая народная партия (KDNP) обнародовали совместное заявление.
В документе осуждается применение вооруженных сил против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье. Евродепутаты считают, что таким образом украинские власти создают в регионе ситуацию гражданской войны.
Отмечается, что на западе Украины проводятся обыски в домах представителей венгерской общины. Так, создается направленное политическое давление. Подобные действия властей, которые стремятся к интеграции с Евросоюзом, недопустимы, считают представители Европарламента.