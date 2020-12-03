Google попался на незаконной слежке и увольнении сотрудников в США

Национальное управление по трудовым отношениям США обратилось с жалобой на компанию Google, уволившую двух сотрудников-активистов в 2019 году, сообщает The Guardian.

Национальное управление по трудовым отношениям США обратилось с жалобой на компанию Google, уволившую двух сотрудников-активистов в 2019 году, сообщает The Guardian.

По данным ведомства, организовав слежку за сотрудниками и затем уволив их, компания Google нарушила американское законодательство.

Речь идет о сотрудниках, которые выступили против решения Google заключить контракт с консалтинговой компанией, помогающей корпорациям блокировать организацию профсоюзов среди работников.

В управлении по трудовым отношениям пришли к выводу, что работодатель организовал слежку за неугодными сотрудниками и впоследствии уволил их за "нарушение политики безопасности".

Установлено, что компания Google незаконным путем получила доступ к календарям и личным документам работников. Доводы сторон в ближайшее время будут рассматриваться в суде.