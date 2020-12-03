Постпред Крыма разъяснил нежелание Турции признать полуостров частью РФ

Анкара хочет видеть Крым в составе разваливающейся Украины, поэтому не признает его российский статус. Такое мнение выразил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Анкара хочет видеть Крым в составе разваливающейся Украины, поэтому не признает его российский статус. Такое мнение выразил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поддержал инициативу Украины по "крымской платформе". Он заявил о намерении Анкары развивать отношения с Киевом в военной сфере.

"Турция заинтересована в том, чтобы Крым оказался в деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений", — сказал крымский постпред в беседе с изданием РИА Новости.

Мурадов считает, что "крымская платформа" создается исключительно в провокационных целях. Он назвал инициативу попыткой обострить ситуацию вокруг полуострова.