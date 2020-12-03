Дочь американского президента Иванка Трамп может начать активную работу в Республиканской партии США или выдвинуть свою кандидатуру на выборный пост, пишет The Washington Post.

Дочь американского президента Иванка Трамп может начать активную работу в Республиканской партии США или выдвинуть свою кандидатуру на выборный пост, пишет The Washington Post.

У Иванки Трамп есть опыт работы в Белом доме. Она получила известность не только в США, но и на международной арене. Издание пишет, что в дальнейшем дочь американского президента может начать активно участвовать в политической жизни страны.

Дочь американского лидера может принять участи в выборах в Палату представителей Конгресса США от 12-го округа штата Нью-Йорк.

Источники уверяют, что Иванка Трампа хотела бы стать первой президентом-женщиной США, однако сама Иванка отрицать свою заинтересованность в выборах 2024 года.