Политический отец «команды Гайдара» Бурбулис: с Чубайсом рано прощаться

Анатолий Чубайс уходит с поста главы «Роснано», но Геннадий Бурбулис уверен в скором возвращении былого соратника по реформам.

Анатолия Чубайса на посту гендиректора «Роснано» сменит зампред коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Сергей Куликов. Так решил президент. Через пару часов появилась новость: у Владимира Путина встреча с Чубайсом не запланирована — надо читать, как «никакого назначения для него пока нет». Ведь с назначенцами президент встречается.

«Так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании»,— сказал Чубайс, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

Даже не верится, что место для Чубайса до сих пор не найдено. Государственными структурами системный либерал управляет вот уже почти три десятка лет. В знаковом 1991 году он — глава Госкомимущества, отвечающий за программу приватизации, чуть позже — вице-премьер по вопросам экономической и финансовой политики, руководитель избирательного штаба Бориса Ельцина. В 1996 году, после выборов, Чубайс — руководитель администрации президента, министр финансов, главный переговорщик с МВФ и Всемирным банком.

Один из ближайших соратников Ельцина, бывший госсекретарь и первый вице-премьер в том самом правительстве реформ Геннадий Бурбулис оценивает спорную роль Чубайса и в госкорпорациях, и в государственном управлении сугубо положительно.

«Анатолий Чубайс является для российской истории великим человеком. И высокоэффективным чиновником. Его бесспорные качества — это брать ответственность на себя и добиваться результата там, где ему доверено работать на высоком государственном уровне. Он многоопытный, в хорошем смысле, человек, персонально ответственный и никогда не увиливающий от ответственности и от важных поступков. Наше поколение, нашего правительства реформ, в первых рядах реформаторов-меритократов с безупречной репутацией», — рассказал Геннадий Бурбулис в комментарии «Политике Сегодня».

После ухода из «Роснано» списывать Чубайса со счетов рано, уверен Бурбулис. Смену главы госкорпорации экс-премьер называет «достаточно понятной и прогнозируемой ситуацией», которая масштаб фигуры либерального политика никак не преуменьшает.

«Я абсолютно уверен, что Анатолий Борисович Чубайс, безусловно, сохранит свое огромное влияние на отечественную политику, экономику, культуру и порадует еще нас своими блестящими идеями и практическими достижениями», — отметил Бурбулис.

Специальные политические посты для Чубайса не нужны, говорит бывший чиновник. Более того, необходима некоторая пауза в его управлении «с точки зрения понимания, какие будут вызовы и какие угрозы».

«Пока преждевременно прощаться с Чубайсом — он всегда будет востребован, и неуместно грустить и оплакивать утрату им еще одного большого пространства управления, которое было ему доверено президентом России, господином Путиным», — заключил Бурбулис.

Его первая госкомпания: народный гнев и рост инвестиций

В 1998 году Чубайс стал главой энергетической компании «ЕЭС России». Он отменил оплату электроэнергии путем взаимозачетов — теперь за долги электричество просто отключали. Ненависть россиян к «главному приватизатору» выросла, а объемы кредиторской задолженности компании снизились более чем в полтора раза. К 2000-м годам инвестиции в «ЕЭС России» увеличились.

После десяти лет руководства Чубайс поступил с «ЕЭС России» с экономической точки зрения очень по-либеральному: в 2008-м компания была ликвидирована и разделена на 23 независимых предприятия: 2 государственных и 21 частное. 48% российских электростанций к тому моменту из государственных превратились в частные.

В 2008 году Чубайс стал первым российским сотрудником международного совета банка J.P.Morgan Chase. Одновременно был назначен (тогда еще президентом Дмитрием Медведевым) директором «Российской корпорации нанотехнологий». Спустя два года она превратилась в ОАО «Роснано», а 100% акций отошло государству. Из стабильного остался Чубайс — возглавил правление.

«Роснано»: успех и провал Чубайса

Роль Чубайса в «Роснано» оценивается не менее неоднозначно. С 2007 по 2017 год под его руководством компания построила 96 заводов в 37 регионах России, а объем продаж российской наноиндустрии составил 1,8% от всего ВВП. Тогда же госкомпания впервые выплатила государству дивиденды — 530 миллионов рублей.

«Сегодня уже не приходится говорить, что «Роснано» — обуза для бюджета. Как бы ни относились к Чубайсу, он подтвердил репутацию эффективного менеджера», — заявлял директор Центра исследований сферы инноваций НИУ ВШЭ Станислав Розмирович.

Два года назад Госдуме представили продукцию портфельных компаний «Роснано»: базальтовая арматура, пеностекло, суставы и имплантаты из биокерамики. Сам Чубайс наиболее успешным проектом считает разработки в сфере солнечной энергетики — у российских солнечных батарей КПД 22%.

Помимо прочего РФ стала экспортировать оптоволокно — до 2016 года оно не производилось в стране. Похвалить «Роснано» можно и за развитие ядерной медицины: «дочка» компании «ПЭТ-Технолоджи» создала 11 центров позитронно-эмиссионной томографии для диагностики онкологических, кардиологических и неврологических заболеваний. Для лечения онкологии придумали метод радиохирургии с использованием «киберножа». Цены на лучевую терапию в «ПЭТ-Технолоджи» не слишком «госкорпоративные»: от 170 до 350 тысяч рублей.

96% тазобедренных суставов завозятся в Россию из-за рубежа. Но наш #НЭВЗКерамикс внедряет и свои разработки —> https://t.co/byE9gxDQ8q pic.twitter.com/nqEJsnFwfv — РОСНАНО (@rosnano_ru) November 2, 2017

А что по поводу неудачных проектов «чубайсовского» Роснано? Они тоже были. Например, строительство завода «Поликремний» в Иркутской области стало примером недальновидного менеджмента. К моменту завершения строительства цена тонны поликремния на мировом рынке упала с $400 до $20 из-за запуска массового производства этого материала в Китае. Неудачным был и завод «Оптоган», производящий светодиодные светильники. Он не выдержал зарубежной конкуренции.

В 2010 году «Роснано» приобрела часть акций британской Plastic Logic, разработавшей нашумевшие на федеральных каналах планшеты с гибкими экранами для школьников. Российский и западный рынки они не покорили: были дороже американских планшетов Apple.

Но Чубайс сказал, что отказываться от производства «гибкой электроники» компания не будет, а «через три-семь лет она станет одной из законодателей мировой моды». У вашего смартфона в 2020 году гибкий экран? Впрочем, для инвестиций в «нано» правила простые: высокие технологии — высокие риски. А Чубайс рисковать умеет.