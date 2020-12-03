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9:46   3 Декабря 2020
Общество

Новые правила оформления водительских удостоверений и ПТС вступили в силу

Новые правила оформления водительских удостоверений и ПТС вступили в силу

Вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева об изменениях в оформлении паспортов транспортного средства и водительских прав.

Надпись "водительское удостоверение" теперь пишется на трех языках: французском, английском и русском. В паспорт транспортного средства будет добавляться информация о количестве сидячих мест. Также туда будут заносить сведения по поводу сроков госрегистрации, и указываться данные о технически допустимой массе автомобиля.

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#водительские права #правила #птс

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