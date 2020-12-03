9:46 3 Декабря 2020Общество
Новые правила оформления водительских удостоверений и ПТС вступили в силу
Вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева об изменениях в оформлении паспортов транспортного средства и водительских прав.
Вступил в силу приказ министра внутренних дел Владимира Колокольцева об изменениях в оформлении паспортов транспортного средства и водительских прав.
Надпись "водительское удостоверение" теперь пишется на трех языках: французском, английском и русском. В паспорт транспортного средства будет добавляться информация о количестве сидячих мест. Также туда будут заносить сведения по поводу сроков госрегистрации, и указываться данные о технически допустимой массе автомобиля.