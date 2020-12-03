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9:31   3 Декабря 2020
Политика

Дональд Трамп настаивает на продолжении подсчета бюллетеней в США

Дональд Трамп настаивает на продолжении подсчета бюллетеней в США

Действующий американский президент Дональд Трамп настаивает на продолжении процедуры подсчета голосов на выборах главы государства.

Как стало известно, лидер Соединенных Штатов выложил видеозапись в Twitter, в которой обратился к гражданам. По его словам, конституционный процесс в США должен продолжаться. Необходимо добиться того, чтобы все законные бюллетени были подсчитаны, заявил глава государства.

Дональд Трамп в очередной раз напомнил американцам, что Демократическая партия нарушила избирательное законодательство. Республиканцы намерены предоставить доказательства фальсификаций процесса голосования в США.

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#сша #выборы #трамп

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