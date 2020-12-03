Дональд Трамп настаивает на продолжении подсчета бюллетеней в США

Действующий американский президент Дональд Трамп настаивает на продолжении процедуры подсчета голосов на выборах главы государства.

Действующий американский президент Дональд Трамп настаивает на продолжении процедуры подсчета голосов на выборах главы государства.

Как стало известно, лидер Соединенных Штатов выложил видеозапись в Twitter, в которой обратился к гражданам. По его словам, конституционный процесс в США должен продолжаться. Необходимо добиться того, чтобы все законные бюллетени были подсчитаны, заявил глава государства.

Дональд Трамп в очередной раз напомнил американцам, что Демократическая партия нарушила избирательное законодательство. Республиканцы намерены предоставить доказательства фальсификаций процесса голосования в США.