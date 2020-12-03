Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:31   3 Декабря 2020
Политика

Встреча Совбеза ООН по Донбассу вызвала критику западных стран

Встреча Совбеза ООН по Донбассу вызвала критику западных стран

Представители США, Великобритании и Эстонии объяснили игнорирование неформальной встрече Совбеза ООН по минским договоренностям.

Постпреды назвали мероприятие попыткой исказить реалии ситуации в Донбассе.

Встреча прошла по инициативе России. В переговорах впервые участвовали представители ЛНР и ДНР. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны, которые бойкотировали встречу, показали свое непредвзятое отношение к войне в Донбассе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #донбасс #украина #оон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров