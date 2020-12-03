Экс-премьер Японии не осведомлен о намерении прокуратуры допросить его

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не знает о намерении токийской прокуратуры вызвать его на допрос по делу о возможном нарушении выборного законодательства.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не знает о намерении токийской прокуратуры вызвать его на допрос по делу о возможном нарушении выборного законодательства.

Речь идет о возможном нарушении закона со стороны Абэ во время организации банкета для сторонников правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). По информации агентства Kyodo, прокуратура уже отправила ему повестку.

"Нет, я об этом не слышал", — приводит издание слова экс-премьера.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося скандала вокруг ежегодных торжественных приемов для любования сакурой, проводимых японским правительством. Прокуратура решила возбудить дело против экс-секретаря Абэ по подозрению в организации схемы подкупа избирателей.