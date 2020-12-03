Временные правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы утвердят в РФ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы страны.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы страны.

Временные правила доставки вакцины от COVID-19 в российские регионы должны быть разработаны и утверждены до 8 декабря. Соответствующее поручение Михаил Мишустин дал представителям Минздрава, Минюста и Роспотребнадзора. Премьер-министру РФ позже представят сводный доклад о выполнении поручений.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Медицинский препарат разработали сотрудники национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.