9:21 3 Декабря 2020Общество
Временные правила доставки вакцины от COVID-19 в регионы утвердят в РФ
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы страны.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы страны.
Временные правила доставки вакцины от COVID-19 в российские регионы должны быть разработаны и утверждены до 8 декабря. Соответствующее поручение Михаил Мишустин дал представителям Минздрава, Минюста и Роспотребнадзора. Премьер-министру РФ позже представят сводный доклад о выполнении поручений.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Медицинский препарат разработали сотрудники национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.