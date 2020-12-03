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8:53   3 Декабря 2020
Происшествия

Багдадский аэропорт подвергся ракетному обстрелу

Багдадский аэропорт подвергся ракетному обстрелу

Несколько взрывов прогремело в "зелёной зоне" и в районе Международного аэропорта Багдада.

Столица Ирака, по предварительным данным, оказалась под ракетным обстрелом.

Недавно Вашингтон из соображений безопасности начал эвакуацию около половины иракских дипломатических представительств. Информация уже подтверждена чиновниками Ирака. Однако посол и ряд иных высокопоставленных сотрудников остаются в Багдаде.

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