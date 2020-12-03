Очередной загадочный обелиск обнаружили в США

Таинственный исчезающий монолит обнаружили на горе в штате Калифорния США.

Таинственный исчезающий монолит обнаружили на горе в штате Калифорния США.

Сообщение о находке появилось в местном издании Atascadero News. Сотрудники департамента общественной безопасности Юты недавно обнаружили в пустыне блестящий металлический монолит высотой в три метра. Он исчез буквально через несколько дней.

Другой похожий объект через некоторое время нашли в районе румынского города Пьятра-Нямц рядом с руинами дакийской крепости Петродава. Он также внезапно исчез через несколько дней.

Теперь обелиск увидели на горе Пайн в Атаскадеро. Источник сообщает, что объект весит порядка 90 килограммов. Неизвестно, как монолит оказался на горе. Турист, который обнаружил во вторник монумент, ничего не видел.