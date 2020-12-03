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7:45   3 Декабря 2020
Общество

Китайские ученые объяснили, где легче всего заразиться коронавирусом

Китайские ученые объяснили, где легче всего заразиться коронавирусом

Общественный транспорт оказался безопаснее встречи с семьей на самоизоляции с точки зрения заражения коронавирусом.

Члены семьи, находящиеся в одной квартире, имеют очень высокий шанс подхватить опасную инфекцию. К такому выводу пришли китайские ученые после собственного исследования, которое опубликовано в журнале Science.

Оказалось, что даже при посещении заведений общественного питания или поездке в общественном транспорте человек рискует меньше, чем при встрече с членами своей семьи. Связано это с более близкими и долгими контактами с широким кругом родственников.

Авторы исследования уточняют, что каждый следующий день, который люди проводят с инфицированным человеком в одной квартире или доме, увеличивает их шанс заразиться на 10%.

За прошедшие сутки на территории Китая было выявлено 22 случая заболевания коронавирусом. Как сообщает RT, среди них только один не является завозным.

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