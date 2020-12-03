Антонов надеется на скорое улучшение отношений России и США

Посол России в США Анатолий Антонов озвучил направления, над которыми можно работать совместно с новым правительством Соединенных Штатов.

Посол России в США Анатолий Антонов озвучил направления, над которыми можно работать совместно с новым правительством Соединенных Штатов.

Пять важнейших тем современности — пандемия, освоение космических ресурсов, борьба с терроризмом, обеспечение стратегической стабильности и контроль распространения ядерного оружия, заявил дипломат во время конференции, согласно данным РИА Новости.

Политик заявил о необходимости налаживать отношения по этим пяти каналам. Главы МИД и Минобороны, прибывающие в столицу США для переговоров и сотрудничества — это то, что Антонов, по его признанию, хотел бы увидеть своими глазами.

Однако дипломат сомневается в возможности найти компромисс в области военного вооружения.