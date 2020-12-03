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6:40   3 Декабря 2020
Наука

Спутники связи "Гонец-М" отправили на земную орбиту с Плесецка

Спутники связи "Гонец-М" отправили на земную орбиту с Плесецка

Российскую ракету-носитель "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" на борту запустили с космодрома в Плесецке.

Старт, по сообщению департамента информации и массовых коммуникаций российского Минобороны, был произведен в 04.14 по московскому времени с третьей пусковой установки площадки №43. Ракету с низкоорбитальными системами спутниковой связи сопровождают наземные средства ВКС РФ.

Это уже шестой по счету запуск носителя среднего класса "Союз-2" с Плесецка в этом году. Предыдущий успешно провели 25 октября.

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#плесецк #ракета-носитель #союз-2.1б

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