Цеков заявил о наращивании сил НАТО в районе Крыма

НАТО прикрывается обвинениями о возросшей военной силе России в регионе для наращивания своего присутствия в Черном море. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

НАТО прикрывается обвинениями о возросшей военной силе России в регионе для наращивания своего присутствия в Черном море. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках заседания сообщил, якобы Россия "продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины" и "активно развертывать силы в Черноморском регионе".

Цеков подчеркнул, что Россия действует в районе Крыма и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. В свою очередь НАТО отвечают на эти меры усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе.