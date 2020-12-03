Цеков заявил о наращивании сил НАТО в районе Крыма
НАТО прикрывается обвинениями о возросшей военной силе России в регионе для наращивания своего присутствия в Черном море. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках заседания сообщил, якобы Россия "продолжает нарушать территориальную целостность Грузии и Украины" и "активно развертывать силы в Черноморском регионе".
Цеков подчеркнул, что Россия действует в районе Крыма и регионе Черного моря исключительно в рамках защиты своей безопасности. В свою очередь НАТО отвечают на эти меры усилением своего присутствия на суше, на море и в воздухе.
"Они как раз усиливают свое присутствие в регионе, прикрываясь якобы возросшей активностью России там <...> Это альянс наращивает вооружение, ведет себя крайне нагло и агрессивно", — заявил сенатор от Крыма.