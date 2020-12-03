Обама хочет привиться от COVID-19 в прямом эфире

Бывший президент США Барак Обама выразил желание привиться от коронавируса публично. По мнению политика, это поддержит науку и убедит американцев сделать то же самое.

Бывший президент США Барак Обама выразил желание привиться от коронавируса публично. По мнению политика, это поддержит науку и убедит американцев сделать то же самое.

Граждане США сомневаются перед использованием нового, незнакомого препарата, а вакцинация в прямом эфире убедила бы их в безопасности лекарства, сообщил экс-глава в интервью на радио SiriusXM. Трансляцию можно было бы сделать при помощи телевидения, либо же попросту снять себя на камеру в кабинете врача.

Если такие выдающиеся врачи как главный инфекционист страны Энтони Фаучи скажут, что вакцина безопасна, то стоит всецело довериться и привиться. Множество страшных болезней человечество смогло обуздать лишь благодаря медицине и науке, напомнил Обама.