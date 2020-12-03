Большинство петербуржцев решили лечиться от коронавируса на дому

Более 53 тысяч жителей Санкт-Петербурга лечатся от коронавируса в домашних условиях.

Более 53 тысяч жителей Санкт-Петербурга лечатся от коронавируса в домашних условиях.

Это количество, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, являет собой большую часть общего числа всех зараженных жителей Северной столицы, которых насчитывается более 63 тысяч.

Отмечается, что коечный фонд уже почти заполнен и составляет порядка 11 тысяч мест.

"Жители Петербурга болеют по-разному. Кто-то в легкой форме, поэтому обеспечить условия для того, чтобы они лечились дома, — это наша обязанность", — отметил губернатор.

Количество коек, по словам Беглова, может быть значительно увеличено за несколько дней, используя месте в стационаре, сократив плановую помощь.