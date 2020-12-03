Эксперт перечислил неочевидные признаки скорой "смерти" смартфона

Эксперт перечислил незаметные признаки неисправности смартфона. Быстрый ремонт на ранней стадии поломки может спасти гаджет от окончательной "смерти".

Эксперт перечислил незаметные признаки неисправности смартфона. Быстрый ремонт на ранней стадии поломки может спасти гаджет от окончательной "смерти".

Быстрая разрядка, особенно при холодной температуре — явный признак еще неочевидной неисправности, заметил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в беседе с агентством "Прайм".

Зависания экрана, неполадки с сенсорным управлением, искажение звука или нестабильная работа микрофона тоже являются тревожными звоночками, как и некорректность картинок, фото при сохранении. Медленная или прерывистая работа сотовых и сетевых модулей связи свидетельствует о внутреннем повреждении. Нагревание корпуса безо всяких причин — тоже сигнал о том, что нужно скорее бежать к специалисту.