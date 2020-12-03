Forbes: «Северный поток – 2» пойдет на пользу экологии Европы

Стремление западных стран помешать достройке российского газопровода «Северный поток – 2» имеет свои политические мотивы, но и у Германии есть причины добиваться реализации проекта.

Стремление западных стран помешать достройке российского газопровода «Северный поток – 2» имеет свои политические мотивы, но и у Германии есть причины добиваться реализации проекта.

Об этом пишет обозреватель американского издания Forbes Майкл Линч, отмечая, что Германия хочет отказаться от использования угля, перейдя на более чистое топливо – природный газ. Кроме того, Берлин выступает за более тесное сотрудничество с Москвой и в вопросах, не касающихся «Северного потока – 2».

В то же время США и их партнеры считают необходимым ограничить влияние России на Западную Европу и в первую очередь на Германию. Кроме того, они хотят «наказать» Россию за присоединение Крыма и за события на востоке Украины, а также за инцидент с предполагаемым отравлением блогера Алексея Навального, который на Западе называют «попыткой убийства».

Соединенные Штаты Америки предпринимали попытки оградить Европу от влияния Москвы еще при президенте Рональде Рейгане, напоминает Линч. В то же время он отмечает, что геополитический вес «Северного потока – 2», с которым Штаты ведут непримиримую войну, будет не слишком велик, так как на долю газопровода придется лишь 10% от общего объема потребляемого Европой газа. Тем более, что Германия стремилась к сотрудничеству с Россией задолго до этого проекта.

При этом Линч напоминает о коммерческой стороне сопротивления «Северному потоку – 2».

«Сегодня Украина зарабатывает на транзите газа по три миллиарда долларов в год, и в случае запуска нового газопровода у России будут более сильные позиции на переговорах, а сам транзит через Украину уже в будущем году может сократиться на 40%», — напоминает обозреватель.

Помимо Украины, в случае достройки газопровода пострадают и другие заинтересованные игроки, например, американские производители сжиженного природного газа.

Как отмечает Линч, он поддерживает многие антироссийские шаги, но в последнее время западные страны стали слишком часто использовать санкции, решая международные споры, а также вмешиваясь во внутренние дела других стран. Власти США, по его словам, считают санкции бесплатным методом нанесения удара по своим врагам. Но в долгосрочной перспективе подобные методы несут вред торговле и бизнесу.

«Экономический национализм разных стран вместе с ущербом от пандемии сказались на бизнесе, вылились в повышение издержек покупателей, затормозили экономический рост», — подчеркивает обозреватель.

Тем более, что газ является более чистым топливом, чем уголь, а Германия уже давно заявила о своих планах полностью отказаться от использования угля.

Поэтому Джо Байден, в случае избрания его новым президентом США, мог бы в качестве жеста доброй воли перестать противодействовать достройке «Северного потока – 2», хотя бы ради улучшения экологии в Европе, заключает американский журналист.