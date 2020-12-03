Боевики совершили 30 атак по населенным пунктам в Сирии за сутки — ЦПВС

Члены запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" за сутки более 30 раз обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо в Сирии.

Члены запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" за сутки более 30 раз обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо в Сирии.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР подчеркнул, что протурецкие бандформирования продолжают придерживаться установленных договоренностей и соблюдают режим прекращения огня.

На территории зоны деэскалации Идлиб сотрудники ЦПВС выявили 31 атаку на мирные поселения: в провинции Идлиб — 20 обстрелов, в Латакии - пять обстрелов, в Хаме — четыре, в Алеппо — два нападения.

Российские военные в рамках договоренностей продолжают патрулирование обусловленных в меморандуме о взаимопонимании регионов, как наземным, так и воздушными маршрутами.