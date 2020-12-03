2:48 3 Декабря 2020Политика
Посол России в США исключил вариант гонки вооружений Москвы и Вашингтона
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о невозможности гонки вооружений между Россией и США.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о невозможности гонки вооружений между Россией и США.
Договор о стратегических наступательных вооружениях — это не способ утвердить за собой какие-то выдуманные преимущества, заявил политик по данным РИА Новости. Это способ избежать заведомо разрушительного состязания, которое навязывают США.
Москва никогда не скрывала, какое важное значение играет для России сохранение ДСНВ и строгие стратегические договоренности. Однако это следствие осознания себя великой ядерной державой, которой нужно нести ответственность за международную безопасность, сказал Антонов.