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2:48   3 Декабря 2020
Политика

Посол России в США исключил вариант гонки вооружений Москвы и Вашингтона

Посол России в США исключил вариант гонки вооружений Москвы и Вашингтона

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о невозможности гонки вооружений между Россией и США.

Договор о стратегических наступательных вооружениях — это не способ утвердить за собой какие-то выдуманные преимущества, заявил политик по данным РИА Новости. Это способ избежать заведомо разрушительного состязания, которое навязывают США.

Москва никогда не скрывала, какое важное значение играет для России сохранение ДСНВ и строгие стратегические договоренности. Однако это следствие осознания себя великой ядерной державой, которой нужно нести ответственность за международную безопасность, сказал Антонов.

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#сша #посол рф #гонка вооружений

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