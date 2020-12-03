Россияне попросили у Деда Мороза счастья и конца пандемии

Взрослые россияне к концу года написали 23 тысячи писем на адрес Деда Мороза в Великом Устюге, в которых просят о здоровье, счастье и конце пандемии.

Взрослые россияне к концу года написали 23 тысячи писем на адрес Деда Мороза в Великом Устюге, в которых просят о здоровье, счастье и конце пандемии.

Дети же более традиционны в своих желаниях и перечисляют игрушки "Лего", куклы "L.O.L" и гаджеты последней модели, сообщает региональная пресс-служба "Почты России" в беседе с "Известиями".

Письмо можно отправить, опустив его в любой почтовый ящик. Сейчас количество таких новогодних ящиков уменьшилось, чтобы люди сидели дома в разгар пандемии, но и это не заставило россиян отправлять Деду Морозу письма по "электронке" — в этом году подобным способом отправки воспользовались всего 89 человек.