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2:08   3 Декабря 2020
Общество

Россияне попросили у Деда Мороза счастья и конца пандемии

Россияне попросили у Деда Мороза счастья и конца пандемии

Взрослые россияне к концу года написали 23 тысячи писем на адрес Деда Мороза в Великом Устюге, в которых просят о здоровье, счастье и конце пандемии.

Дети же более традиционны в своих желаниях и перечисляют игрушки "Лего", куклы "L.O.L" и гаджеты последней модели, сообщает региональная пресс-служба "Почты России" в беседе с "Известиями".

Письмо можно отправить, опустив его в любой почтовый ящик. Сейчас количество таких новогодних ящиков уменьшилось, чтобы люди сидели дома в разгар пандемии, но и это не заставило россиян отправлять Деду Морозу письма по "электронке" — в этом году подобным способом отправки воспользовались всего 89 человек.

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#новый год #дед мороз #великий устюг

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