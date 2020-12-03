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3:46   3 Декабря 2020
Весь мир

Daily Mail: ВОЗ предупреждает Европу о третьей волне пандемии

Daily Mail: ВОЗ предупреждает Европу о третьей волне пандемии

Правительства европейских стран не сделали нужных выводов из первой волны пандемии, и оказались не готовы ко второй волне, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупреждает о третьей волне, которая, согласно прогнозу экспертов, начнется в начале 2021 года.

Об этом пишет британское издание Daily Mail, отмечая, что третья волна коронавируса, по мнению ВОЗ, грозит тем странам, которые не приняли достаточных мер для борьбы с эпидемией.

«Европа упустила свой шанс создать необходимую инфраструктуру в летние месяцы, когда взяли первую волну под контроль, — приводит издание слова представителя ВОЗ Дэвида Набарро. — Теперь у нас вторая волна. Если не появится необходимая инфраструктура, в начале следующего года у нас будет третья волна».

Несмотря на вакцину, которая наконец «замаячила на горизонте», заявил эксперт в области здравоохранения, европейские страны находятся в тисках эпидемии – ежедневно фиксируется беспрецедентное число новых заболевших, а также каждый день сотни жителей Западной Европы умирают от COVID-19.

Беспокойство представителя ВОЗ вызвало решение властей Швейцарии разрешить посещение горнолыжных курортов при условии, что все лыжники будут носить маски во время нахождения на подъемниках.

Daily Mail: ВОЗ предупреждает Европу о третьей волне пандемии

Набарро напомнил, что остальные альпийские страны запретили катание на лыжах и посещение горнолыжных курортов. Швейцария, по его словам, может столкнуться с очень высоким уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса.

Приводя пример успешных действий властей в рамках борьбы с пандемией, Набарро отметил азиатские страны и, в частности, Южную Корею, где удалось добиться относительно небольшого числа заражений коронавирусом.

«Люди полностью выполняют требования и ведут себя так, что вирусу очень трудно распространяться. Они держатся на расстоянии, носят маски, самоизолируются в случае болезни, моют руки и протирают поверхности. Они защищают самые уязвимые группы населения», — отметил представитель ВОЗ,

Daily Mail: ВОЗ предупреждает Европу о третьей волне пандемии

При этом в азиатских странах власти не спешат снимать ограничения, введенные для сдерживания пандемии, подчеркнул Набарро, в то время как реакция европейских властей оказалась недостаточной, чтобы остановить распространение инфекции.

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