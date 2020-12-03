Daily Mail: ВОЗ предупреждает Европу о третьей волне пандемии

Правительства европейских стран не сделали нужных выводов из первой волны пандемии, и оказались не готовы ко второй волне, а ВОЗ уже предупреждает о третьей волне, которая, согласно прогнозу экспертов, начнется в начале 2021 года.

Правительства европейских стран не сделали нужных выводов из первой волны пандемии, и оказались не готовы ко второй волне, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже предупреждает о третьей волне, которая, согласно прогнозу экспертов, начнется в начале 2021 года.

Об этом пишет британское издание Daily Mail, отмечая, что третья волна коронавируса, по мнению ВОЗ, грозит тем странам, которые не приняли достаточных мер для борьбы с эпидемией.

«Европа упустила свой шанс создать необходимую инфраструктуру в летние месяцы, когда взяли первую волну под контроль, — приводит издание слова представителя ВОЗ Дэвида Набарро. — Теперь у нас вторая волна. Если не появится необходимая инфраструктура, в начале следующего года у нас будет третья волна».

Несмотря на вакцину, которая наконец «замаячила на горизонте», заявил эксперт в области здравоохранения, европейские страны находятся в тисках эпидемии – ежедневно фиксируется беспрецедентное число новых заболевших, а также каждый день сотни жителей Западной Европы умирают от COVID-19.

Беспокойство представителя ВОЗ вызвало решение властей Швейцарии разрешить посещение горнолыжных курортов при условии, что все лыжники будут носить маски во время нахождения на подъемниках.

Набарро напомнил, что остальные альпийские страны запретили катание на лыжах и посещение горнолыжных курортов. Швейцария, по его словам, может столкнуться с очень высоким уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса.

Приводя пример успешных действий властей в рамках борьбы с пандемией, Набарро отметил азиатские страны и, в частности, Южную Корею, где удалось добиться относительно небольшого числа заражений коронавирусом.

«Люди полностью выполняют требования и ведут себя так, что вирусу очень трудно распространяться. Они держатся на расстоянии, носят маски, самоизолируются в случае болезни, моют руки и протирают поверхности. Они защищают самые уязвимые группы населения», — отметил представитель ВОЗ,

При этом в азиатских странах власти не спешат снимать ограничения, введенные для сдерживания пандемии, подчеркнул Набарро, в то время как реакция европейских властей оказалась недостаточной, чтобы остановить распространение инфекции.