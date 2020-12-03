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1:11   3 Декабря 2020
Происшествия

Экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался в 94 года

Экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался в 94 года

Ушел из жизни один из самых авторитетных французских политиков Валери Жискар д’Эстен. Об этом сообщила радиостанция Europe.

Еще в сентябре Жискар д'Эстен был госпитализирован в реанимационное отделение больницы имени Жоржа Помпиду из-за легочной инфекции. В окружении 94-летнего политика говорили, что на проблемы со здоровьем он не жаловался, несмотря на преклонный возраст. Через несколько дней его выписали.

Через месяц экс-президент, возглавлявший республику в 1974-1981 годах, снова попал в больницу в городе Тур, однако о причинах госпитализации никто не рассказал. О его смерти стало известно 3 декабря.

Стоит отметить, что Жискар Д'Эстен является одним из немногих политиков, кто желал Франции тесного сотрудничества с Россией. В 2015 году экс-президент призвал к отмене санкций против Москвы, заметив, что "жить в атмосфере напряженности плохо как для России, так и для Европы".

В последние годы жизни бывший глава Франции входил в состав Французской академии.

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