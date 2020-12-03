Экс-президент Франции Валери Жискар д’Эстен скончался в 94 года

Ушел из жизни один из самых авторитетных французских политиков Валери Жискар д’Эстен. Об этом сообщила радиостанция Europe.

Ушел из жизни один из самых авторитетных французских политиков Валери Жискар д’Эстен. Об этом сообщила радиостанция Europe.

Еще в сентябре Жискар д'Эстен был госпитализирован в реанимационное отделение больницы имени Жоржа Помпиду из-за легочной инфекции. В окружении 94-летнего политика говорили, что на проблемы со здоровьем он не жаловался, несмотря на преклонный возраст. Через несколько дней его выписали.

Через месяц экс-президент, возглавлявший республику в 1974-1981 годах, снова попал в больницу в городе Тур, однако о причинах госпитализации никто не рассказал. О его смерти стало известно 3 декабря.

Стоит отметить, что Жискар Д'Эстен является одним из немногих политиков, кто желал Франции тесного сотрудничества с Россией. В 2015 году экс-президент призвал к отмене санкций против Москвы, заметив, что "жить в атмосфере напряженности плохо как для России, так и для Европы".

В последние годы жизни бывший глава Франции входил в состав Французской академии.