Трамп хочет заблокировать принятие оборонного бюджета США

Президент США Дональд Трамп намерен наложить вето на военный бюджет, если будет принят закон, который позволит соцсетям уйти от ответственности за публикации пользователей.

Президент США Дональд Трамп намерен наложить вето на военный бюджет, если будет принят закон, который позволит соцсетям уйти от ответственности за публикации пользователей.

Накануне Минюст США передал конгрессу предложение о внесении поправки к статье 230 закона о приличиях в сообщениях. Оно нацелено на "борьбу с возможной цензурой в соцсетях", заявляет ведомство. Благодаря им соцсети смогут проводить редакционную политику в отношении публикаций пользователей.

Трамп в понедельник на своей странице в Twitter написал, что данная статья представляет угрозу национальной безопасности и выборам. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макиани информирует, что глава Белого дома серьезно настроен в данном вопросе.