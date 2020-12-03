The Washington Times: Польша задним числом отказывается от «Форта Трампа»

Варшава отказалась от идеи построить на территории Польши американскую военную базу «Форт Трамп», на которую изначально планировала потратить 1,5 – 2 миллиарда долларов.

Варшава отказалась от идеи построить на территории Польши американскую военную базу «Форт Трамп», на которую изначально планировала потратить 1,5 – 2 миллиарда долларов.

Об этом пишет американское издание The Washington Times, отмечая, что польское руководство, говоря о военной базе США, неоднократно использовало название «Форт Трамп», однако сейчас пытается убедить всех, что это была лишь метафора.

«Мечты о жесте в отношении президента Трампа в Польше уже неактуальны, а сторонники этой идеи ставят под сомнение факт ее существования», — сообщает автор материала.

При этом журналист напоминает, что идею разместить на территории Польши американскую военную базу Варшава озвучила в 2018 году, изложив ее в документе «Предложение для постоянного присутствия США в Польше».

В этом документе, в частности, говорилось, что Польша готова создать инфраструктуру для размещения танковой дивизии США, выделив на это от 1,5 до 2 миллиардов долларов. При этом польский президент Анджей Дуда, во время визита в США, рассчитывая польстить своему американскому коллеге, заявил, что новую военную базу назовут его именем – «Форт Трамп».

«Неизвестно, что именно убедило хозяина Белого дома – увековечение его имени или то, что платить за базу будут поляки, но он согласился», — отмечает автор материала.

В апреле 2019 года глава Минобороны Польши рассказывал журналистам о том, что страна работает над созданием «Форта Трампа», добавляя, что вопрос заключается не в том, будет ли построен этот объект, а в том, когда именно он будет создан.

Все изменилось в ноябре 2020 года, когда поляки увидели, что шансы действующего американского президента переизбраться на второй срок уменьшаются на глазах. Неожиданно глава Бюро национальной безопасности при президенте Польши Павел Солох заявил, что реи о том, что американская военная база будет называться «Форт Трамп» никогда не шло. Это, по его словам, «была метафора».

«Но в интернете ничто не исчезает бесследно, и любой желающий может увидеть, как президент Польши неоднократно произносил это название», — иронично подчеркивает американское издание.

В то же время, польское посольство в Вашингтоне распространило специальное разъяснение для журналистов, в котором говорится, что слова «Форт Трамп» использовались для описания целей Варшавы в области обеспечения ее безопасности в качестве риторического приема. По словам дипломатов, это название не было официальным и не фигурировало двустороннем соглашении о сотрудничестве, которое Польша и США подписали в августе 2020 года.