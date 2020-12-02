Смольный на время прекратит работу аквапарков и океанариумов в Петербурге

Постановление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вводит в городе новые ограничения из-за коронавируса.

Постановление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вводит в городе новые ограничения из-за коронавируса.

Аквапарки и океанариумы временно закроются для посетителей, а музеи, выставки, театры в торговых центрах, концертные залы, кинотеатры, залы в театрах должны быть заполнены не больше, чем на четверть. С середины декабря на месяц будет запрещена реализация дополнительных общеразвивающих программ в организациях допобразования.

С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита с 19:00 до 06:00 должны закрыться для посетителей. Это не касается производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, общепита на вокзалах, в аэропорту и заправочных станциях.

Музеи, театры, выставки будут закрыты все новогодние праздники. В городе запрещается проведение любых мероприятий численностью больше 50 человек. Закроется Ленинградский зоопарк, а туристические и экскурсионные автобусы перестанут курсировать.