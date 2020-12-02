Политолог Евстафьев назвал НАТО хищником, пожирающим Европу

Слабое месте суперхищника, пожирающего Европу, которым является Североатлантический альянс, заключается в том, что его интересует даже не война, а только деньги.

Слабое месте суперхищника, пожирающего Европу, которым является Североатлантический альянс, заключается в том, что его интересует даже не война, а только деньги.

Такое мнение в эфире политического ток-шоу Владимира Соловьева высказал политолог Дмитрий Евстафьев, слова которого приводит телеканал «Царьград». Комментируя планы руководства НАТО по развитию альянса после смены власти в США, политолог предсказал возможные проблемы.

По словам Евстафьева, процесс превращения западного военного блока в опасного для Европы хищника начался еще после распада СССР, когда при президенте США Билле Клинтоне, Североатлантический альянс «системно пожирал» постсоветские территории.

В то же время, отметил политолог, говоря о НАТО, надо понимать, что речь идет не о военно-политической организации, какой многие считают альянс. На самом деле это военно-экономическая структура, членов которой интересуют исключительно деньги. Именно в этом и заключается слабость НАТО, так как деньги – это всегда главная причина раздора.

«Там, за военным занавесом огромное количество экономических решений. НАТО — это не про воевать, НАТО — это про деньги. И все, что будет происходить между США и их западными союзниками, будет иметь отношение к деньгам», — подчеркнул политолог.

Европейцы, напомнил эксперт, уже ясно дали понять, что не хотят платить в бюджет НАТО «трамповскую дань», и не согласны с повышением военных расходов. Вскоре Европа, возможно, попытается полностью снять с себя это брея и переложить его обратно на США. Россия же, по его словам, будет с интересом наблюдать за развитием конфликтной ситуации внутри НАТО.