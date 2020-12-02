Африканист оценил важность празднования Дня Республики в ЦАР

Специалист по комплексному изучению африканских народов Александр Зданевич объяснил важность празднования Дня Республики в ЦАР.

Специалист по комплексному изучению африканских народов Александр Зданевич объяснил важность празднования Дня Республики в ЦАР.

Торжества в столице республики стартовали ранним утром 1 декабря, а завершились уже поздней ночью. Жители отмечали 62-ю годовщину Дня провозглашения ЦАР. Мероприятие вышло очень масштабным. По некоторым оценкам, количество жителей на стадионе превысило 20 тысяч человек

Корреспондент ФАН узнал у африканиста Александра Зданевича, почему праздник так важен для местных жителей.

Торжества, связанные с деколонизацией, по мнению эксперта, имеют популярность во многих государствах материка, так как это является один из столпов сегодняшней независимой Африки, который особенно приветствуется и ценится.

Молодые центральноафриканцы национальный праздник встречают с удовольствием, хоть и живых свидетелей обретения независимости республики становится все меньше. Трепетное отношение к истории, по словам африканиста, во многом сближает жителей ЦАР и России.

"Мы в России, наверное, с большим пониманием относимся к этому, чем европейские коллеги. Мы же тоже раньше выходили на парады 7 ноября, хотя не были свидетелями революционных событий в октябре 1917 года", – напомнил он.

Интересной чертой празднования стало и повсеместное участие детей, которые присутствовали на параде и на стадионе, где они стали главными действующими лицами в первой части торжества. Взрослые, по словам Зданевича, привлекают детей, чтобы приобщить их родной истории и культуре.

"Африка в целом молодой континент. Объективная реальность говорит, что это один из самых перспективных в демографическом плане регионов планеты. А дети — это передача флага", – подметил специалист.

Участие молодых жителей в торжествах ко Дню Республики идет стране на пользу, так как память о прошлом нужна для строительства и развития светлого будущего.