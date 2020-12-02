21:28 2 Декабря 2020Политика
Политолог заявил о неминуемом развале Украины через 40 лет
Приблизительные сроки развала Украины назвал украинский политолог Павел Рудяков.
Приблизительные сроки развала Украины назвал украинский политолог Павел Рудяков.
По прогнозам Рудякова, страна будет придерживаться своего политического курса еще 15-18 лет, после чего Украину ждет развал, передает "Украина.ру".
"Получается, что мы через 40 или даже через 35 лет будем вынуждены говорить о причинах закрытия этого национального проекта", — сказал политолог.
Павел Рудяков убежден в том, что у Киева нет повода для гордости. Система образования, здравоохранения и социальной защиты Украины разрушена вопреки тому, что она считается социальным государством. Страна занимает последнее место по уровню жизни в Европе после Молдавии, а украинская нация расколота.