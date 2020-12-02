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21:28   2 Декабря 2020
Политика

Политолог заявил о неминуемом развале Украины через 40 лет

Политолог заявил о неминуемом развале Украины через 40 лет

Приблизительные сроки развала Украины назвал украинский политолог Павел Рудяков.

По прогнозам Рудякова, страна будет придерживаться своего политического курса еще 15-18 лет, после чего Украину ждет развал, передает "Украина.ру".

"Получается, что мы через 40 или даже через 35 лет будем вынуждены говорить о причинах закрытия этого национального проекта", — сказал политолог.

Павел Рудяков убежден в том, что у Киева нет повода для гордости. Система образования, здравоохранения и социальной защиты Украины разрушена вопреки тому, что она считается социальным государством. Страна занимает последнее место по уровню жизни в Европе после Молдавии, а украинская нация расколота.

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#украина #политика #развал

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