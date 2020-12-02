Пушков рассказал, как должна формироваться национальная элита

Украинская элита несамостоятельна и вторична, она не готова взять на себя собственные полномочия и обязательства, и пытается делегировать их Евросоюзу и Соединенным Штатам Америки.

Украинская элита несамостоятельна и вторична, она не готова взять на себя собственные полномочия и обязательства, и пытается делегировать их Евросоюзу и Соединенным Штатам Америки.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова украинского политолога Андрея Золотарева.

Ранее Золотарев, в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что у Украины есть все необходимое, чтобы стать мощной, конкурентоспособной страной, отметил, что Украине не хватает для этого только национальной элиты, думающей о благе государства.

«Жестко, неприятно для правящего класса нынешней Украины, но справедливо. Элита формируется на базе национальной истории и органической, а не навязанной идентичности, находящейся в балансе, а не в остром конфликте с идентичностью других стран», — написал по этому поводу председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

По словам Пушкова, украинская элита вторична, так как она отвергает прошлое Украины как части России, и в то же время отчаянно ищет в истории другие точки опоры, но не находит их. Поэтому из истории выхватываются никогда не существовавшие древнеукраинские князья, Мазепа или Бандера, но и они не могут стать основой украинской идентичности, считает сенатор.

«При этом украинская элита постулирует свою несамостоятельность, пытаясь делегировать свои полномочия и обязательства США, ЕС, Германии, но не готова сама взять их на себя. Отсюда — невнятные премьеры и провинциальные главы МИД, что в мятых костюмах, что в глаженых», — заключил Пушков.

Напомним, 27 ноября 2020 году на Украине были опубликованы результаты опроса «Электоральные настроения украинцев», проведенного компанией R&B Group, согласно которым, если бы выборы президента страны прошли в ближайшее воскресенье за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы менее 40% избирателей (39,8%).