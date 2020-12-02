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22:55   2 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

Пушков рассказал, как должна формироваться национальная элита

Пушков рассказал, как должна формироваться национальная элита

Украинская элита несамостоятельна и вторична, она не готова взять на себя собственные полномочия и обязательства, и пытается делегировать их Евросоюзу и Соединенным Штатам Америки.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова украинского политолога Андрея Золотарева.

Ранее Золотарев, в ответ на заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что у Украины есть все необходимое, чтобы стать мощной, конкурентоспособной страной, отметил, что Украине не хватает для этого только национальной элиты, думающей о благе государства.

«Жестко, неприятно для правящего класса нынешней Украины, но справедливо. Элита формируется на базе национальной истории и органической, а не навязанной идентичности, находящейся в балансе, а не в остром конфликте с идентичностью других стран», — написал по этому поводу председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Пушков рассказал, как должна формироваться национальная элита

По словам Пушкова, украинская элита вторична, так как она отвергает прошлое Украины как части России, и в то же время отчаянно ищет в истории другие точки опоры, но не находит их. Поэтому из истории выхватываются никогда не существовавшие древнеукраинские князья, Мазепа или Бандера, но и они не могут стать основой украинской идентичности, считает сенатор.

«При этом украинская элита постулирует свою несамостоятельность, пытаясь делегировать свои полномочия и обязательства США, ЕС, Германии, но не готова сама взять их на себя. Отсюда — невнятные премьеры и провинциальные главы МИД, что в мятых костюмах, что в глаженых», — заключил Пушков.

Пушков рассказал, как должна формироваться национальная элита

Напомним, 27 ноября 2020 году на Украине были опубликованы результаты опроса «Электоральные настроения украинцев», проведенного компанией R&B Group, согласно которым, если бы выборы президента страны прошли в ближайшее воскресенье за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы менее 40% избирателей (39,8%).

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#украина #пушков #элита #зеленский #золотарев

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