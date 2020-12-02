Небензя раскритиковал отсутствие ФРГ и Франции на встрече СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил с критикой поведения ФРГ и Франции за отсутствие на встрече Совбеза Организации Объединенных Наций по ситуации на Украине.

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил с критикой поведения ФРГ и Франции за отсутствие на встрече Совбеза Организации Объединенных Наций по ситуации на Украине.

Неформальная встреча членов СБ ООН состоялась по инициативе России по "формуле Арриа", посвященной выполнению "минских соглашений" по Украине. В ходе видеоконференции Небензя отметил, что поведение Германии и Франции, отказавшихся от участия в переговорах, ставит под вопрос целесообразность новых встреч в "нормандском формате".

"То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в решении украинского кризиса. Они больше заботятся о том, как покрывать украинские власти", — заявил постпред России.

Небензя заявил, что Россия шокирована попытками Берлина и Парижа бойкотировать встречу под предлогом, что ее формат якобы не соответствует "нормандскому формату". Москва также знает, что ФРГ и Франция пытались убедить делегации других стран не участвовать во встрече, заключил дипломат.