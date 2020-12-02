Актриса Васильева назвала молящего о санкциях Навального предателем

Блогеру Алексею Навальному следует прекратить молить Запад о введении санкций против России. Такого мнения придерживается актриса Татьяна Васильева.

Блогеру Алексею Навальному следует прекратить молить Запад о введении санкций против России. Такого мнения придерживается актриса Татьяна Васильева.

Васильева, известная широкому зрителю по роли в сериале "Закрытая школа", разместила в своем микроблоге в социальной сети Instagram эмоциональный пост, в котором рассказала о своем отношении к деятельности основателя признанного в России иноагентом ФБК Алексея Навального.

По словам Васильевой, обращенные к Западу мольбы блогера о введении санкций против страны являются настоящим "предательством своего народа". Навального при этом Васильева сравнила с Иудой.

"Я стараюсь не вмешиваться в грязные разборки, но молча смотреть на такое откровенное предательство своего народа я не могу, — пишет хозяйка аккаунта. — И так страна опутана этими санкциями, доллар скачет, как температура при коронавирусе, нет, ему мало. Ну, разве не Иуда?".

Поклонники Васильевой в комментариях под постом заверили актрису, что все в конечном счете наладится, а также сошлись во мнении, что приведенная ею позиция полностью отражает реальное положение дел.