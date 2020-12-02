Власти ЦАР запустили кампанию ООН по борьбе с гендерным насилием

Министр по делам женщин и защите детей ЦАР Алин-Жизель Пана объявила о запуске программы ООН по борьбе с гендерным насилием.

Министр по делам женщин и защите детей ЦАР Алин-Жизель Пана объявила о запуске программы ООН по борьбе с гендерным насилием.

Еще 25 ноября в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все государства к активизации усилий для искоренения гендерного насилия. Через пять дней кампания стартовала в Центральноафриканской Республике. Основной ее целью является борьба с сексуальным рабством и всеми формами эксплуатации, нарушающими права человека, пишет ФАН.

По словам Алин-Жизель Пана, защита женщин была включена в число приоритетов правительства республики. Ликвидация неравенства по половому признаку стала важной задачей, которую ставил перед собой президент ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в 2016 году. Глава государства подписал закон о гендерном равенстве, который предусматривает квоту на количество женщин на выборных должностях в госуправлении и частном секторе.