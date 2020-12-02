Русофоб из Bloomberg считает, что ПВО России не способна противостоять БПЛА

Автор издания Bloomberg Леонид Бершидский прокомментировал возможности ПВО России на фоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Автор издания Bloomberg Леонид Бершидский прокомментировал возможности ПВО России на фоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик уверен, что мнение так называемого эксперта не имеет ничего общего с реальностью, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он обратил внимание на то, что система ПВО Нагорного Карабаха значительно уступает армянской. Она состоит из нескольких довольно старых комплексов. Вдобавок к этому стоит учесть факт отсутствия сплошного радиолокационного поля. Осознавая все вышеперечисленные факторы, становится понятно, почему турецкие беспилотники чувствовали себя абсолютно безнаказанно.

Не стоит сравнивать устаревшую ПВО сил Нагорного Карабаха с ПВО Армении, которая включена в систему Организации Договора о коллективной безопасности, подытожил Яррик.