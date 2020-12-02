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20:28   2 Декабря 2020
Политика

Русофоб из Bloomberg считает, что ПВО России не способна противостоять БПЛА

Русофоб из Bloomberg считает, что ПВО России не способна противостоять БПЛА

Автор издания Bloomberg Леонид Бершидский прокомментировал возможности ПВО России на фоне вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик уверен, что мнение так называемого эксперта не имеет ничего общего с реальностью, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он обратил внимание на то, что система ПВО Нагорного Карабаха значительно уступает армянской. Она состоит из нескольких довольно старых комплексов. Вдобавок к этому стоит учесть факт отсутствия сплошного радиолокационного поля. Осознавая все вышеперечисленные факторы, становится понятно, почему турецкие беспилотники чувствовали себя абсолютно безнаказанно.

Не стоит сравнивать устаревшую ПВО сил Нагорного Карабаха с ПВО Армении, которая включена в систему Организации Договора о коллективной безопасности, подытожил Яррик.

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#армения #карабах #пво

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