Премьер Британии отказался прививаться от коронавируса раньше пенсионеров

Глава Правительства Великобритании Борис Джонсон не будет ставить прививку от COVID-19 в приоритетном порядке. Его представитель заявил, что первыми будут пенсионеры и ученые.

Глава Правительства Великобритании Борис Джонсон не будет ставить прививку от COVID-19 в приоритетном порядке. Его представитель заявил, что первыми будут пенсионеры и ученые.

Глава британского правительства Борис Джонсон не планирует прививаться от коронавируса раньше, чем начнется массовая вакцинация населения в стране. Об этом сообщил представитель главы кабмина. Он отметил, что независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения накануне одобрило использование вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.

"Премьер не хотел бы вакцинироваться раньше, чем те люди, которые больше нуждаются в препарате", — сообщил представитель Джонсона.

Вакцина "Пфайзер" продемонстрировала 95% эффективности, после чего была одобрена к широкому распространению. Вакцинация начнется уже на следующей неделе, первыми ее пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа.