Минтранс Сирии завершил ремонт железной дороги между Алеппо и Дамаском

Между Алеппо и Дамаском восстановили железную дорогу протяженностью 400 километров, сообщает Министерство транспорта Сирии.

Между Алеппо и Дамаском восстановили железную дорогу протяженностью 400 километров, сообщает Министерство транспорта Сирии.

Проект предусматривал реконструкцию и техническое обслуживание железнодорожных путей, а также капитальный ремонт нескольких мостов, рассказали в Минтрансе. Сейчас ведутся последние испытания и проходят финальные проверки, после чего железная дорога будет открыта. Она соединяет между собой столицу Сирии и Алеппо, пролегая по территории провинций Хомс и Хама.

При ремонте железной дороги были построены новые станции. Кроме того, Минтранс Сирии приобрел пять пассажирских поездов, каждый из которых сможет перевозить более 280 человек. Также грузовые поезда будут возить по ветке грузы, например, зерно, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).